19:05, 31 октября 2025Экономика

В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

Депутат Цивилев: Мужчины имеют преимущества при использовании туалетов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Galina-Photo / Shutterstock / Fotodom

Из-за федеральных норм проектирования общественных зданий в России существует системный перекос, благодаря которому мужчины имеют преимущества в использовании туалетов. Об этом заявил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, пишет «Фонтанка».

В качестве примера депутат привел спортивные объекты на 60 человек, в которых предусмотрено три унитаза для женщин против двух унитазов и четырех писсуаров для мужчин. В бассейнах на 150 человек женщины также получают всего 10 унитазов, а мужчины — шесть унитазов и шесть писсуаров. При этом писсуарам требуется меньше места, а их обслуживание проходит значительно быстрее, что увеличивает пропускную способность мужских туалетов. Кроме того, на данный момент нет четких требований к количеству санитарных приборов для обеспечения равного времени ожидания в театрах, несмотря на то, что такие места чаще посещают женщины.

Депутат предлагает ввести обязательный расчет пропускной способности санузлов для объектов с одновременным пребыванием от 500 человек и закрепить в нормативах соотношение 2:1 в пользу женских кабинок для всех новых зданий. Он также планирует обратиться в Минкульт с просьбой провести аудит санитарных зон в подведомственных учреждениях.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею сократить рабочий день для женщин. По словам депутата Светланы Бессараб, это приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей нанимать таких работников.

