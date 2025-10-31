В российском городе охранник с друзьями напали на школьников на футбольном поле

В Санкт-Петербурге охранник с друзьями напали на подростков на футбольном поле у школы № 519 на улице Ленсовета. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, сотрудники полиции прибыли по вызову о массовой драке в городе.

Оперативники задержали 22-летнего охранника школы. Впоследствии он получил протокол о мелком хулиганстве. Ряд других участников потасовки также были доставлены в отдел на допрос.

Там трое несовершеннолетних в присутствии родителей написали заявления. Они разъяснили, что на футбольном поле охранник и два десятка его приятелей избили их. Предположительно, к драке привел конфликт между компаниями на фудкорте торгово-развлекательного комплекса «Континент».

Позже полиция задержала на двое суток троих подозреваемых, в том числе школьного охранника. Все они проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве.

