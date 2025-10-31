В российском городе после атаки беспилотников ВСУ закрыли детсады

Губернатор Евраев заявил о закрытии двух детсадов в Ярославле после атаки ВСУ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о временном закрытии двух детских садов в Ярославле после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свой комментарий по ситуации российский глава оставил в Telegram-канале.

Он уточнил, что в российском городе приостановили работу дошкольные учреждения № 28 и № 125 во Фрунзенском районе. Евраев пообещал, что воспитанников распределят по другим детсадам.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что в городе ночью была отражена атака украинских дронов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в одном округе региона подавили и уничтожили более 25 беспилотников ВСУ.

Он отметил, что, по предварительным данным, никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков дрона.