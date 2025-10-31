Ценности
17:20, 31 октября 2025
Ценности

В сети восхитились необычной деталью внешности 33-летней блогерши

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @diane.shusha

В сети восхитились необычной деталью внешности 33-летней блогерши с никнеймом @diane.shusha. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка надела перед камерой объемный черный свитер и джинсы в тон, а также коричневое пальто. При этом она продемонстрировала полностью поседевшие волосы до лопаток.

«Это я в свои 53 года спокойно собираюсь на работу со своими седыми волосами. (Так решили женщины из интернета, на самом деле мне 33)», — указала в подписи в подписи автор поста.

Видео набрало 6,7 миллиона просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Ты выглядишь как модель», «Невероятно шикарно», «Тебе очень идет», «Седые волосы могут старить, но на тебе они выглядят дорого и шикарно», «У тебя самый прекрасный тип седины», — заявили юзеры.

Ранее в октябре российская телеведущая Ксения Бородина ответила на комментарии о седине в волосах.

