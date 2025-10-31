Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 31 октября 2025Россия

В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

Джабаров: Разработки РФ могут попытаться украсть после испытаний «Буревестника»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Запад может предпринять попытку украсть российские военные разработки после испытаний «Посейдона» и «Буревестника». Об этой опасности заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день западные страны сильно отстали от России в военных технологиях. «Наша главная задача сейчас — защитить наши секреты, государственные и военные. Мы же понимаем, что главная попытка сейчас западных спецслужб — это проникнуть к нашим секретам, украсть», — обозначил Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что западные спецслужбы могут потратить огромные суммы, чтобы получить сведения о российских военных разработках, и предложил усилить на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса режим, который обеспечит гарантированное сохранение гостайн. «Потому что пока мы обладаем таким оружием, мы непобедимы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости