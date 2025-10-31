В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

Джабаров: Разработки РФ могут попытаться украсть после испытаний «Буревестника»

Запад может предпринять попытку украсть российские военные разработки после испытаний «Посейдона» и «Буревестника». Об этой опасности заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день западные страны сильно отстали от России в военных технологиях. «Наша главная задача сейчас — защитить наши секреты, государственные и военные. Мы же понимаем, что главная попытка сейчас западных спецслужб — это проникнуть к нашим секретам, украсть», — обозначил Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что западные спецслужбы могут потратить огромные суммы, чтобы получить сведения о российских военных разработках, и предложил усилить на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса режим, который обеспечит гарантированное сохранение гостайн. «Потому что пока мы обладаем таким оружием, мы непобедимы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».