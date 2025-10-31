В США заявили об усилении антипатии к Украине и Зеленскому среди сторонников MAGA

Среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающих американского лидера Дональда Трампа, усиливается антипатия к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил Член палаты представителей конгресса США Адам Смит на форуме Совета по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке.

По его словам, первой проблемой стало то, что сторонники Трампа оказались недовольны отказом Зеленского «достать компромат» на экс-президента Джо Байдена, когда нынешний глава Белого дома его об этом просил. Из-за этого появилось множество конспирологических теорий и нежелание помогать Киеву после возвращения Трампа на президентский пост.

Второй проблемой конгрессмен назвал рост симпатий к президенту России Владимиру Путину. «Вторая проблема — часть республиканцев, как верно отметила Лиз Чейни, образуют "путинское крыло" партии... Некоторые в MAGA видят в нем союзника», — сказал Смит.

Ранее сообщалось, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины. Тем самым политик вызвал беспокойство среди союзников в Европе.

