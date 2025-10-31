Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 31 октября 2025Экономика

Ветхий мост превратил российскую деревню в свалку и приманку для хищников

Свердловская деревня превратилась в мусорный полигон из-за аварийного моста
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ветхий мост превратил деревню в Свердловской области в свалку и приманку для хищных зверей. Об этом сообщает издание ЕАН.

Речь идет о деревне Отевка Нижнесергинского района. Региональный оператор не может вывезти из населенного пункта отходы из-за аварийного моста через реку Бисерть — по нему опасно проезжать мусоровозам. В результате в деревне скопились горы мусора, которые привлекают хищников. На территорию уже зашли лисы, а местные жители опасаются нашествия еще более опасных хищников — например, медведей.

Уточняется, что переправу должны были отремонтировать еще в 2024 году. В департаменте информполитики Свердловской области заявили, что изучают обходные пути для вывоза отходов из Отевки — в том числе через деревни Ключевая и Красный Партизан.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на жуткую вонь от предприятий и бездействие властей в решении проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости