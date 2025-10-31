Ветхий мост превратил российскую деревню в свалку и приманку для хищников

Свердловская деревня превратилась в мусорный полигон из-за аварийного моста

Ветхий мост превратил деревню в Свердловской области в свалку и приманку для хищных зверей. Об этом сообщает издание ЕАН.

Речь идет о деревне Отевка Нижнесергинского района. Региональный оператор не может вывезти из населенного пункта отходы из-за аварийного моста через реку Бисерть — по нему опасно проезжать мусоровозам. В результате в деревне скопились горы мусора, которые привлекают хищников. На территорию уже зашли лисы, а местные жители опасаются нашествия еще более опасных хищников — например, медведей.

Уточняется, что переправу должны были отремонтировать еще в 2024 году. В департаменте информполитики Свердловской области заявили, что изучают обходные пути для вывоза отходов из Отевки — в том числе через деревни Ключевая и Красный Партизан.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на жуткую вонь от предприятий и бездействие властей в решении проблемы.