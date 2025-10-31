Вице-президент США объяснил причину решения Трампа по ядерным испытаниям

Вэнс: США нужно убедиться, что ядерный арсенал страны работает должным образом

США нужно убедиться в том, что ядерный арсенал государства функционирует должным образом. Таким образом вице-президент страны Джей Ди Вэнс объяснил заявления главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, передает Reuters.

«Важно убедиться в том, что ядерный арсенал США действительно функционирует должным образом, и это часть режима испытаний», — отметил политик.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Предполагается, что речь идет о России и Китае.

Комментируя слова американского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон до публичных заявлений Трампа никак не уведомлял Москву о планах по проведению новых испытаний ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что хоть это суверенное решение США, российская сторона может ответить на этот шаг, поскольку он нарушает действующий мораторий.