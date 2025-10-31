Россия
12:23, 31 октября 2025РоссияЭксклюзив

Военный эксперт высказался о возможности ВС России зайти в Черниговскую область

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России в новых обстоятельствах могут начать боевые действия против Украины из Черниговской области. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в Черниговской области отсутствует фортификационная линия обороны. Также военкор заметил, что этот регион граничит с Киевской областью.

Военный эксперт подтвердил, что у Российской армии на данный момент достаточно сил и средств, чтобы зайти в Черниговскую область и оттуда атаковать Киев. Такой сценарий возможен, если президент России Владимир Путин сочтет, что это необходимо для принуждения Украины к окончательному миру.

«Конечно, армия сможет войти туда при поддержке авиации. У Вооруженных сил России есть сейчас резервы и средства для осуществления этой операции», — прокомментировал Живов.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик сообщил, что восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет. По его словам, Украина пока не смогла ликвидировать последствия российских ударов 2022 года.

    Все новости