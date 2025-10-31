Россия
19:35, 31 октября 2025Россия

Врачи достали из россиянина 25-сантиметровую трубу

В Чувашии врачи достали из мужчины 25-сантиметровую трубу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Минздрав Чувашии»

В Чувашии врачи достали из мужчины 25-сантиметровую трубу, которая вонзилась в него при падении в погреб. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по российскому региону.

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения упал в погреб на отрезок металлической трубы. Однако за медицинской помощью он обратился только спустя три дня.

Хирурги провели операцию. Из мужчины извлекли отрезок металлической трубы длиной 25 сантиметров и диаметром 2,5 сантиметра. У него также диагностировали разрыв забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки, который впоследствии был ушит врачами.

«Пациент, можно сказать, родился в рубашке. Во-первых, труба чудом прошла через все тело и не повредила крупные сосуды и другие органы, кроме 12-перстной кишки. Во-вторых, несмотря на позднее обращение, рана зажила без развития осложнений», — рассказал врач-хирург Новочебоксарской городской больницы Андрей Мусаткин.

Через две недели мужчину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, уточнили в минздраве.

Ранее сообщалось, что 10-сантиметровую луковицу извлекли из прямой кишки жителя Подмосковья. Доктора предположили, что если бы гражданин продолжил терпеть, то могли возникнуть инфекция и разрыв органов.

