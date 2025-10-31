Занимавшегося расследованием против Трампа агента ФБР уволили

ФБР уволило спецагента, помогавшего курировать расследование в отношении Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) уволило специального агента, который ранее помогал курировать дела о коррупции в государственных органах, включая дело бывшего спецпрокурора Джека Смита в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Спецагент Аарон Тэпп возглавлял отделение бюро в городе Сан-Антонио, штат Техас. До этого он занимал должность заместителя помощника директора Отдела уголовных расследований в штаб-квартире ФБР, где некоторое время курировал дело о попытках команды Трампа сместить результаты президентских выборов 2020 года. Тэлп работал в бюро больше 20 лет.

По данным телеканала, сейчас трое бывших высокопоставленных сотрудников ФБР, уволенных в августе без суда и следствия, подали в суд на директора ФБР Кэша Пателя и администрацию президента США, утверждая, что их увольнение было частью организованной Белым домом чистки.

«Патель не только действовал незаконно, но и сознательно решил отдать приоритет политизации ФБР, а не защите американского народа», — говорится в иске.

27 сентября ФБР уволило агентов, ставших на колени перед участниками движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») во время протестов в 2020 году. Федеральные агенты попали на фотографии, использовавшиеся затем в американских СМИ. На тот момент времени их действия расценивались как возможная тактика деэскалации во время беспорядков.

26 сентября Ассоциация агентов ФБР заявила об увольнении десятков сотрудников ведомства, включая ветеранов, имеющих дополнительную законодательную защиту. Организация обвинила директора бюро Кэша Пателя в пренебрежении законными правами сотрудников.