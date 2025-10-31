Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:44, 31 октября 2025Бывший СССР

Зеленский ввел новые санкции против российских компаний

Зеленский ввел санкции против 31 компании и 10 физлиц из России, Ирана и Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских компаний. В список попали 10 физических лиц и 31 компания из России, Ирана и Китая, говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.

Рестрикции введены против «производителей и поставщиков российского ВПК — 10 физических лиц и 31 юридического лица — резидентов России, Китая и Ирана».

Уточняется, что в список попали компании и владельцы, связанные с поставками оборудования в Россию в обход санкций. Под санкции попали «Тулаоборонстрой», «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», «Эсефджи Балтика», «Карбон Солюшенс» и другие.

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта, одним из которых является постепенное снятие санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    США проведут тесты по ядерным испытаниям

    В США заявили об усилении антипатии к Украине и Зеленскому среди сторонников MAGA

    Протасевич ответил на вопрос о работе в белорусской разведке

    Орбан высказался о поддержке Украины Евросоюзом

    ЦСКА победил «Пари НН» в матче РПЛ

    В США исключили проигрыш России в конфликте на Украине

    Посол заявил о еще не увиденном Россией европейском плане урегулирования на Украине

    Кипрский журналист заявил о противоречиях в словах Зеленского по Красноармейску

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес в честь Хеллоуина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости