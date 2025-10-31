Зеленский ввел санкции против 31 компании и 10 физлиц из России, Ирана и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских компаний. В список попали 10 физических лиц и 31 компания из России, Ирана и Китая, говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.

Рестрикции введены против «производителей и поставщиков российского ВПК — 10 физических лиц и 31 юридического лица — резидентов России, Китая и Ирана».

Уточняется, что в список попали компании и владельцы, связанные с поставками оборудования в Россию в обход санкций. Под санкции попали «Тулаоборонстрой», «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», «Эсефджи Балтика», «Карбон Солюшенс» и другие.

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта, одним из которых является постепенное снятие санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.