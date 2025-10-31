Жена Карпина Дарья предпочла продажу почки самостоятельной уборке у себя дома

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала выбор между продажей почки и самостоятельной уборкой в доме.

В разговоре с подругой она признала, что пользуется услугами домработницы, в обязанности которой входит только уборка. Со всеми остальными домашними делами, включая готовку, стирку и глажку, супруга Карпина справляется сама.

«Только уборка от домработницы — для меня это уже такой базовый минимум. Я все время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома», — заявила Карпина. Она добавила, что терпеть не может пылесосы и тряпки.

