Звезда «Иллюзии обмана» пожертвует почку незнакомцу

Актер Джесси Айзенберг: Я собираюсь пожертвовать свою почку незнакомцу в декабре

Американский актер Джесси Айзенберг, известный многим по роли Джей Дэниела Атласа в «Иллюзии обмана», собирается пожертвовать свою почку неизвестному человеку. Об этом актер заявил в прямом эфире программы Today.

42-летний Айзенберг отметил, что он хочет сделать это из альтруистических побуждений. Отдать свою почку нуждающемуся незнакомому человеку он планирует через 6 недель.

Не знаю почему. Меня заела идея сдать кровь. Я сделаю это из альтруистических побуждений в середине декабря. Я так хочу это сделать Джесси Айзенберг Американский актер, писатель и режиссер

Актер станет участником программы альтруистического донорства, которая подразумевает, что пожертвование не будет для какого-то конкретного человека.

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA), в Америке 103 223 человека стоят в национальном листе ожидания на трансплантацию различных органов.

