Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:31, 31 октября 2025Культура

Звезда «Универа» прокомментировал сообщения об ампутации стопы

Звезда «Универа» Свиридов опроверг, что ему грозит ампутация стопы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Пятая стража»

Актер Андрей Свиридов, известный по роли телохранителя Гены из сериалов «Универ» и «СашаТаня», прокомментировал сообщения о том, что ему грозит ампутация стопы. Слова артиста приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«Я не знаю, кто выложил эту информацию. Это чушь собачья. В рабочем режиме, работаю», — заявил актер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Андрею Свиридову грозит ампутация стопы. По данным источника, осложнение связано с тяжелой формой диабета. Уточнялось, что актер якобы проходит обследование, чтобы решить, как спасти ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости