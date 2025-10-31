Звезда «Универа» прокомментировал сообщения об ампутации стопы

Звезда «Универа» Свиридов опроверг, что ему грозит ампутация стопы

Актер Андрей Свиридов, известный по роли телохранителя Гены из сериалов «Универ» и «СашаТаня», прокомментировал сообщения о том, что ему грозит ампутация стопы. Слова артиста приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«Я не знаю, кто выложил эту информацию. Это чушь собачья. В рабочем режиме, работаю», — заявил актер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Андрею Свиридову грозит ампутация стопы. По данным источника, осложнение связано с тяжелой формой диабета. Уточнялось, что актер якобы проходит обследование, чтобы решить, как спасти ногу.