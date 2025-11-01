Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:59, 1 ноября 2025Из жизни

15-летний подросток решил покататься на машине отца и погубил бабушку с тремя внуками

В США подросток устроил аварию на машине отца и убил бабушку с тремя внуками
Никита Савин
Никита Савин

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

В США мужчину, чей сын устроил ДТП и погубил бабушку с тремя внуками, признали виновным в их смерти. Об этом пишет People.

На скамье подсудимых оказался 68-летний Ричард Фергюсон. В сентябре 2023 года его 15-летний сын, находясь за рулем его автомобиля, проехал на красный свет на скорости около 125 километров в час и врезался в машину, которой управляла 50-летняя Тринидад Эрнандес. В салоне находились ее муж Анхель и трое внуков, которым было один год, девять и одиннадцать лет.

Тринидад и 11-летней девочки не стало сразу же после ДТП. Годовалую внучку американки и ее девятилетнего брата успели довезти до больницы, однако спасти их врачам не удалось. Анхель Эрнандес получил тяжелейшие травмы, но выжил. Как рассказали очевидцы, сразу же после аварии на место приехали многочисленные родственники подростка и пытались увезти его. Также выяснилось, что у него не было водительских прав, но отец разрешил ему покататься.

Материалы по теме:
«Если посадят, буду носить передачки» Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
«Если посадят, буду носить передачки»Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
9 июня 2020
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре МосквыНа Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
8 июня 2020

Следствие установило, что мужчина разрешил сыну немного прокатиться рядом с домом, однако тот поехал в местный парк, разогнался свыше 100 километров в час и врезался в машину Эрнандес. Фергюсон заявил на суде, что не разрешал сыну водить, а только попросил его переставить автомобиль. Тем не менее присяжные признали мужчину виновным. Пожилому американцу грозит от 37 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США восемь членов одной семьи попали в смертельное ДТП на шоссе в Джорджии. Их автомобиль задел грузовик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским

    Заболевшая раком ведущая посмеялась над изменениями в своей внешности

    В Германии напомнили Трампу слова Путина

    Девятилетний мальчик расправился с запретившей ему играть на улице матерью

    Пэрис Хилтон снялась без бюстгальтера и штанов для журнала

    Тревел-блогерша описала Белиз словами «допрашивали на границе как контрабандиста»

    Генпрокуратура подала новый иск о национализации имущества уральских бизнесменов

    15-летний подросток решил покататься на машине отца и погубил бабушку с тремя внуками

    В европейской стране аэропорт закрылся из-за сообщений о беспилотнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости