15-летний подросток решил покататься на машине отца и погубил бабушку с тремя внуками

В США подросток устроил аварию на машине отца и убил бабушку с тремя внуками

В США мужчину, чей сын устроил ДТП и погубил бабушку с тремя внуками, признали виновным в их смерти. Об этом пишет People.

На скамье подсудимых оказался 68-летний Ричард Фергюсон. В сентябре 2023 года его 15-летний сын, находясь за рулем его автомобиля, проехал на красный свет на скорости около 125 километров в час и врезался в машину, которой управляла 50-летняя Тринидад Эрнандес. В салоне находились ее муж Анхель и трое внуков, которым было один год, девять и одиннадцать лет.

Тринидад и 11-летней девочки не стало сразу же после ДТП. Годовалую внучку американки и ее девятилетнего брата успели довезти до больницы, однако спасти их врачам не удалось. Анхель Эрнандес получил тяжелейшие травмы, но выжил. Как рассказали очевидцы, сразу же после аварии на место приехали многочисленные родственники подростка и пытались увезти его. Также выяснилось, что у него не было водительских прав, но отец разрешил ему покататься.

Следствие установило, что мужчина разрешил сыну немного прокатиться рядом с домом, однако тот поехал в местный парк, разогнался свыше 100 километров в час и врезался в машину Эрнандес. Фергюсон заявил на суде, что не разрешал сыну водить, а только попросил его переставить автомобиль. Тем не менее присяжные признали мужчину виновным. Пожилому американцу грозит от 37 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США восемь членов одной семьи попали в смертельное ДТП на шоссе в Джорджии. Их автомобиль задел грузовик.