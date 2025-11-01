Спорт
21:40, 1 ноября 2025

Австралийский боксер отменил свадьбу ради поединка с сыном Кости Цзю

Австралийский боксер Майкл Зерафа отменил свадьбу ради поединка с Никитой Цзю
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Lee Smith / Reuters

Австралийский боксер Майкл Зерафа отменил свою свадьбу ради поединка с Никитой Цзю, сыном Кости Цзю. Об этом сообщает Fox Sports.

«Ради этого поединка я отменил свою свадьбу! Пришлось несколько дней поспать на диване, но я не против. Моя невеста мечтала об этом три года. Ее семья живет в другой стране, и мы собирались их навестить. Но теперь этого ничего не будет», — заявил Зерафа. Он отметил, что верит в свою победу над соперником.

Бой между Зерафой и Цзю запланирован на 16 января 2026 года. Поединок пройдет в промежуточной весовой категории — 71,5 кг.

26-летний Никита Цзю провел 10 боев и одержал 10 побед (восемь — нокаутом) на профессиональном ринге. Поражения у спортсмена отсутствуют.

На счету 33-летнего Зерафы 39 боев. Боксер потерпел пять поражений.

