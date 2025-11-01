Билан высказался о споре Рудковской и Киркорова на красной дорожке

Билан: Устроившие спор на красной дорожке Рудковская и Киркоров развлекались

Продюсер Яна Рудковская и народный артист России Филипп Киркоров, которые устроили спор на красной дорожке музыкальной премии «Виктория», развлекались. Такое мнение выразил певец Дима Билан, его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Развлекаются люди, веселятся, это их дело, их задача. Я не испытываю дефицит в зрителях, честно сказать», — заявил артист.

Ранее поводом для дискуссии Рудковской и Киркорова стали Дима Билан и Сергей Лазарев. Так, Киркоров завил, что на концерт Лазарева пришли 33 тысячи человек, тогда как Рудковская усомнилась в этих цифрах.