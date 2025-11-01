Спорт
Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

Фото: @kurtsadams

Британский гребец на байдарке Куртс Адамс Розенталс был дисквалифицирован на два года после публикации откровенного видео в социальных сетях. Об этом сообщает The Guardian.

Розенталс выложил ролик в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в марте, на котором запечатлено то, как спортсмен участвует в половом акте на борту самолета. Позже спортсмен удалил видео, однако Федерация гребного спорта Великобритании (Paddle UK) признала его поведение нарушением кодекса поведения спортсменов.

Розенталс также был уличен в предоставлении неправильной информации СМИ о причинах своего первоначального отстранения. В июне сообщалось, что Розенталса отстранили от соревнований без объяснения причины. Спортсмен утверждал, что оно было связано с наличием у него аккаунта на платформе для взрослых OnlyFans.

После отстранения спортсмен заявил, что наказание слишком сурово, и связал его с недостаточным финансированием спортсменов в Великобритании. Гребец отметил, что на OnlyFans он с сентября заработал больше 100 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей).

