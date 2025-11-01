В Германии заявили о слабом положении Украины

BZ: Арест экс-главы «Укрэнерго» Кудрицкого поставил Киев в слабое положение

Арест бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого поставил Киев в слабое положение. Об этом написала газета Berliner Zeitung (BZ), базирующаяся в Германии.

Отмечается, что задержание Кудрицкого произошло в «самый неподходящий момент», когда миллионы украинцев готовятся переживать холодную зиму. По мнению издания, арест экс-главы «Укрэнерго» является «серьезным проколом» и ослабляет международные позиции Украины.

О задержании Кудрицкого сообщалось 28 октября. По версии следствия, он мог завладеть средствами госкомпании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

Перед этим Кудрицкий критиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Кроме того, он заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, такой подход может привести к коллапсу энергосистемы.