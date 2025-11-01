ChatGPT запретили давать советы по двум темам

OpenAI запретила ChatGPT давать медицинские и юридические советы пользователям

Компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, запретила ему давать пользователям советы по двум темам. Об этом говорится в тексте на сайте компании.

В обновленных правилах использования сервиса OpenAI, среди прочего, перечисляются случаи, в которых клиенты не смогут получить консультацию от чат-бота.

Среди них можно прочитать пункт, запрещающий обращаться к ChatGPT для «предоставления специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста».

Кроме того, сервис больше не может консультировать пользователей по вопросам, связанным с национальной безопасностью, образования, жилья и трудоустройства.

Ранее стало известно, что в США арестовали школьница, отправившего опасный запрос в ChatGPT. Уточнялось, что подросток хотел получить консультацию у чат-бота о том, как расправиться над другом.