Данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву назвали спекуляцией

Дробницкий: Решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать не Трамп

Информация об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk в обход решения президента США Дональда Трампа похожа на спекуляцию. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что у Соединенных Штатов не так много как самих ракет, так и наземных установок для их использования.

«Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули», — указал эксперт.

В качестве подтверждения своих слов американист напомнил, что санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом действующего американского лидера, а распоряжением Минфина со ссылкой на постановление бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее появилась информация о том, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя это, допустил поставку ракет Tomahawk в обход решения Трампа.