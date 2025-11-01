Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 1 ноября 2025Мир

Данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву назвали спекуляцией

Дробницкий: Решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать не Трамп
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / U.S. Navy / Reuters

Информация об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk в обход решения президента США Дональда Трампа похожа на спекуляцию. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что у Соединенных Штатов не так много как самих ракет, так и наземных установок для их использования.

«Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули», — указал эксперт.

В качестве подтверждения своих слов американист напомнил, что санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом действующего американского лидера, а распоряжением Минфина со ссылкой на постановление бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее появилась информация о том, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя это, допустил поставку ракет Tomahawk в обход решения Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попались в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

    США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

    Сычев назвал фаворита в матче РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

    Создатель популярных видеоигр уволил пытавшихся создать профсоюз сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости