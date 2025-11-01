Девятилетний мальчик расправился с запретившей ему играть на улице матерью

The Sun: В Бразилии девятилетний мальчик обиделся на мать и убил ее

В Бразилии девятилетний мальчик обиделся на мать, которая запретила ему играть на улице, и расправился с ней. Об этом пишет The Sun.

Конфликт между 37-летнй Калин Арруда дос Сантос из Сан-Паулу и ее младшим сыном начался после того, как она попросила его прекратить играть на улице и пойти домой. Мальчик отказался. Тогда женщина пригрозила, что расскажет о его поведении некоему родственнику. Ребенок обиделся. Он направился на кухню, взял нож, вернулся к матери и ударил ее в живот.

Очевидцы утверждают, что после этого Сантос сказала сыну: «Подойди и обними меня в последний раз, потому что я не выживу». Сосед немедленно отвез женщину в больницу, однако спасти ее медики не смогли. Так как мальчику не исполнилось 12 лет, судить его не будут. В данный момент он находится на попечении родных. Они заявили, что он еще не осознал, что сделал.

В июле сообщалось, что в Таиланде арестовали женщину, которая вместе с матерью расправилась с тетей в 2009 году. Тайка рассказала, что конфликт произошел из-за наследства.