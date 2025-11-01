Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 1 ноября 2025Силовые структуры

Двое россиян попали под следствие за перевод денег

В Петербурге задержали двух человек за финансирование ФБК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали двух человек за финансирование ФБК. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали двух человек за финансирование ФБК (Фонд борьбы с коррупцией; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Деятельность этого фонда направлена против безопасности России. Один из задержанных переводил средства в фонд в период с 2021 по 2022 год.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что американскую «дочку» ФБК потребовали включить в список террористов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

    Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали

    Название «Орешника» объяснили

    У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости