Двое россиян попали под следствие за перевод денег

В Санкт-Петербурге задержали двух человек за финансирование ФБК. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали двух человек за финансирование ФБК (Фонд борьбы с коррупцией; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Деятельность этого фонда направлена против безопасности России. Один из задержанных переводил средства в фонд в период с 2021 по 2022 год.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что американскую «дочку» ФБК потребовали включить в список террористов.