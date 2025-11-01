Бывший СССР
Экс-премьер Украины заявил об уничтожении большинства украинских националистов

Азаров: Большинство украинских националистов уничтожено в конфликте с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Большинство деятельных украинских националистов в ходе конфликта с Россией были уничтожены. Об этом в Telegram заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мне представляется, что большинство тех, кто был главной движущей силой украинского национализма, — их, может быть, несколько тысяч, — они уже утилизированы в военном конфликте», — заявил Азаров.

Он добавил, что теперь на Украине невозможны новые майданы, в которых националисты были главной движущей силой.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По сообщениям прессы, об этом свидетельствует отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков.

