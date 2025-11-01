Экс-заключенных из российского города стали навещать силовики с предложением пойти на СВО

На Урале сотрудники ФСИН начали ходить по домам экс-заключенных и звать на СВО

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН начали ходить по домам бывших заключенных с предложением отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает e1.ru.

По данным источника, сотрудники ФСИН вместе с работниками военкомата рассказывают экс-заключенным о выплатах и соцгарантиях, которые предоставляются военным по контракту. Им также выдают брошюры с информацией о службе по контракту.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО, укравший у боевых товарищей миллионы, снова попросился на фронт.