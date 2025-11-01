Еще в одном российском регионе запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА

В Приморском крае запретили публиковать последствия атак беспилотников

В Приморском крае власти запретили публикацию информации о последствиях атак беспилотников. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Речь о любых деталях атак БПЛА: месте падения, траектории полета, последствиях удара, а также о расположении наших военных объектов и систем ПВО», — уточнили власти.

Там указали, что подобная информация может помочь врагу. Противник может использовать публикации для корректировки ударов и фейковых новостей. Власти в ближайшее время определят размер штрафов за нарушение таких правил.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов запретил публиковать информацию о терактах и ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ограничения, помимо этого, затронули работу сил противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России. Также запрещено публиковать данные о дислокации военных и критически важных объектов.