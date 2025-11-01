Европа рекордно запаслась российским газом в преддверии запрета на его транзит

ТАСС: Экспорт газа из России по «Турецкому потоку» вырос до максимума в октябре

По итогам октября 2025 года суммарные объемы экспорта российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли до рекордного уровня с момента запуска этого маршрута в 2020-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

За отчетный период по этому маршруту в Евросоюз (ЕС) поступило в общей сложности 1,68 миллиарда кубометров российского топлива, прирост в годовом выражении составил 13 процентов, а в месячном — 9 процентов. В целом с начала года экспорт газа из России в европейском направлении увеличился на 7,6 процента и достиг отметки в 14,7 миллиарда кубометров.

Резкое наращивание поставок наблюдается в преддверии вступления в силу запрета на транзит российского газа в страны ЕС. Эта мера вступит в силу с 1 января 2026 года, она должна стать ключевым пунктом в дорожной карте блока по прекращению зависимости от российских энергоносителей. Прийти к нулевым закупкам топлива из РФ, включая природный и сжиженный природный газ (СПГ), а также нефть, страны ЕС должны не позднее 1 января 2027 года.

Изначально планировалось, что европейские государства откажутся от импорта российских энергоресурсов к началу 2028 года. Однако глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен настояла на более быстром избавления региона от топлива из РФ. Президент Финляндии Александр Стубб называл в качестве одной из самых перспективных альтернатив российским нефти и газу казахстанское топливо. Оставшуюся часть освободившейся ниши на европейском энергорынке, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).