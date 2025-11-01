Интернет и СМИ
20:38, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на решение разместить «Орешник» в Белоруссии

Express: «Орешник» способен нанести удар по Британии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник», который будет в скором времени размещен в Белоруссии, может нанести ущерб Великобритании. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте британского издания Daily Express.

«Россия собирается разместить самую современную баллистическую ракету, способную нанести удар по Великобритании», — отреагировало западное СМИ на решение разместить «Орешник» в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок прибытия «Орешника» в страну. По его словам, ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в декабре.

Перед этим сообщалось, что у Лукашенко в кабинете заметили макет «Орешника». Он попал в кадр во время встречи главы страны с председателем кабмина — руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

