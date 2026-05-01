Глава ФИФА на конгрессе организации попытался помирить представителей Израиля и Палестины

Инфантино пробовал помирить представителей Израиля и Палестины на конгрессе ФИФА

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попытался помирить представителей Израиля и Палестины на конгрессе организации в Ванкувере. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер оказался на сцене с главами футбольных федераций стран и предложил им обменяться рукопожатиями. Палестинец Джибриль Раджуб отказался делать это.

Функционер заявил, что не собирается протягивать руку представителю «фашистского правительства, совершающего геноцид». Он добавил, что Палестина обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отстранить израильские клубы и сборные от всех международных турниров.

Ранее на конгрессе ФИФА почтили память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Участникам события был представлен список футбольных деятелей, которых не стало с момента проведения предыдущего конгресса 15 мая 2025 года.