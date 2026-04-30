На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна

На 76-м конгрессе ФИФА в канадском Ванкувере почтили память Никиты Симоняна

На 76-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в канадском Ванкувере почтили память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо того, на конгрессе почтили память бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Участникам события был представлен список футбольных деятелей, которых не стало с момента проведения предыдущего конгресса 15 мая 2025 года.

Симоняна не стало 23 ноября 2025 года, ему было 99 лет. В качестве футболиста он выиграл золотые медали Олимпиады-1956 в Мельбурне, а также стал четырехкратным чемпионом страны и лучшим бомбардиром в истории «Спартака». Как тренер, он дважды приводил красно-белых к победе в чемпионате СССР (1962, 1969). Еще раз ему удалось сделать это во главе ереванского «Арарата» в 1973 году.

Российский футбольный союз (РФС) принимает участие в работе 76-го конгресса ФИФА. Делегацию возглавляет его президент Максим Митрофанов.