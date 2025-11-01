Забота о себе
10:38, 1 ноября 2025Забота о себе

Фармацевт предупредил о несовместимости некоторых лекарств с кофе

Фармацевт Бадд: Кофе с ибупрофеном повышает риск язвы желудка
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Ян Бадд предупредил, что некоторые лекарства нельзя сочетать с кофе. Его слова цитирует Daily Mail.

Эксперт отметил, что в некоторые препараты от простуды и гриппа добавляют кофеин, который помогает бороться с сонливостью. По его словам, если на фоне этих лекарств пить еще и кофе, нервная система может перевозбудиться, что приведет к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления и раздражительности.

Также Бадд указал на несовместимость кофе с ибупрофеном и парацетамолом. Он объяснил, что обезболивающие раздражают слизистую оболочку желудка, а кофе, который создает кислую среду, усиливает этот эффект. В результате повышается риск язвы желудка, кроме того, человек может ощущать изжогу.

Помимо этого, кофе снижает эффективность препаратов для контроля артериального давления и остеопороза. Фармацевт подчеркнул, что при приеме этих препаратов не нужно совсем отказываться от кофе, но пить его лучше не менее чем через 30 минут после приема лекарства.

Избыток кофеина может вызвать серьезные осложнения на фоне приема антидепрессантов, предупредил Бадд. Он пояснил, что кофеин задерживает выведение ингибиторов обратного захвата серотонина, что приводит к усилению побочных эффектов. По его словам, в редких случаях избыток кофеина провоцирует резкое повышение уровня серотонина. Это сопровождается такими симптомами, как спутанность сознания, сильное сердцебиение, дрожь, и требует срочной медицинской помощи.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, что людям с чувствительным пищеварением не рекомендуется пить кофе. По ее словам, при заболеваниях ЖКТ напиток может вызывать боль и частые позывы в туалет.

    Все новости