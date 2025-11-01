Россия
16:03, 1 ноября 2025Россия

Появились кадры масштабных разрушений после атаки ВСУ на регион России

Губернатор Гладков опубликовал кадры разрушений в Белгородской области из-за ВСУ
Марк Леонов
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Опубликованы кадры масштабных разрушений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Снимки появились в Telegram-канале главы приграничного региона России Вячеслава Гладкова.

Судя по кадрам, один из домов после удара ВСУ оказался полностью разрушен. Также губернатор показал искореженные из-за взрывов и обгоревшие автомобили. По словам Гладкова, разрушения были зафиксированы в десяти населенных пунктах — поселках Октябрьский и Борисовское, селах Мощеное, Борисовка, Березовка, Новая Таволжанка, Дунайка, Смородино и Новостроевка-Первое, а также в городе Грайворон.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Чиновник уточнил, что при атаке на Белгородскую область ранения получил один из жителей села Мощеное — у пострадавшего зафиксированы множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Россиянина госпитализировали в районную больницу.

Ранее стало известно о боях с ВСУ близ российской границы. Как рассказа связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный ветер», российские военные нанесли удар по целям в приграничье близ Теткино в Курской области.

    Все новости