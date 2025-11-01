Гипотезу о советском происхождении квазиспутника Земли оценили

Инженер Воропаев: Объяснение движения 2025 PN7 требует численного моделирования

Объяснение движения открытого в августе квазиспутника Земли 2025 PN7 требует численного моделирования, предполагающего учет разницы температур освещенной и темной сторон небесного тела, которая порождает дополнительное ускорение. Гипотезу о том, что 2025 PN7 может быть ракетной ступенью советской миссии «Зонд-1», оценил для KP.RU руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Виктор Воропаев.

«Для подобных выводов, с учетом резонансного характера орбиты 2025 PN7, нужно проводить расчеты численным методом, обязательно учитывая негравитационные возмущения траектории движения объекта от эффекта Ярковского», — отметил инженер.

Ученый добавил, что версию об искусственном происхождении 2025 PN7 можно проверить посредством спектроскопических исследований.

