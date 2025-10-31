В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

«Лента.ру»: Свойства 3I/ATLAS объясняются его рождением вне Солнечной системы

У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается управляемая траектория движения, поэтому он может быть «инопланетным кораблем», утверждает астрофизик Ави Леб. Однако, как стало известно позднее, 3I/ATLAS оказался кометой, необычные свойства которой объясняются происхождением вне пределов Солнечной системы. «Лента.ру» рассказывает, что известно о 3I/ATLAS.

По словам научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева, комету 3I/ATLAS можно увидеть с конца октября до середины ноября, но только при помощи профессиональных телескопов.

Поэтому нет смысла ее наблюдать: нужны большие профессиональные телескопы, это не для любителей Сергей Язев астрофизик

В октябре 3I/ATLAS подошел на минимальное расстояние к Солнцу. Максимальное сближение 3I/ATLAS со светилом произошло в ночь на 29 октября. Расстояние между кометой и Солнцем в это время сократилось до 1,36 астрономической единицы.

Леб неоднократно заявлял о возможном искусственном происхождении 3I/ATLAS

По мнению астрофизика, объект может оказаться не кометой, а инопланетным разведывательным кораблем. Особо беспокоит ученого масса 3I/ATLAS, которая может достигать 33 миллиарда тонн.

Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих межзвездных объектов, которые мы видели. Почему такой гигантский объект попал во внутреннюю часть нашей Солнечной системы, если до этого мы видели только небольшие Ави Леб астрофизик

По мнению Леба, необычный объект размером с Манхэттен может стать «троянским конем», навcегда изменить Солнечную систему и обернуться катастрофой для Земли.

Вы часто предполагаете, что партнер будет очень дружелюбным, но вам также приходится беспокоиться о серийных убийцах Ави Леб астрофизик

Леб отмечает, что у 3I/ATLAS имеется антихвост — струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него. Также у объекта зафиксирован выброс шлейфа с потоком четыре грамма никеля в секунду без единого признака железа (сплав тетракарбонила никеля ранее встречался только в организованном человеком производстве).

Траектория движения 3I/ATLAS в Солнечной системе Изображение: Nasa / JPL-Caltech / Reuters

Астрофизик считает аномальной траекторию объекта, которая привела к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. Все эти факторы позволили ему допустить, что 3I/ATLAS — инопланетный зонд, который направили к Земле для разведки и, вероятно, с враждебными намерениями.

В сентябре у 3I/ATLAS заметили необычную эволюцию

По данным астрофизиков, комета при подлете к Солнцу начала менять цвет. Роботизированная система астрономического обзора и раннего предупреждения Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) интерпретирует эту необычную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS.

Согласно полученным аcтрономами снимкам, в том же месяце у 3I/ATLAS начал формироваться типичный для кометы хвост. При этом ученые отмечают, что активное испарение материи с поверхности небесного тела началось еще за пределами орбиты Юпитера, что связано с высоким содержанием углекислого газа, лед которого сублимируется при более низких температурах, чем вода.

По мере того, как 3I/ATLAS приближается к Солнцу, он все больше освещается солнечным светом, что приводит к росту количества выделяемых кометой веществ и значительно увеличивает кому и хвост кометы Марк Норрис астроном

Полученные в конце августа — сентябре снимки 3I/ATLAS подтвердили, что необычный объект является кометой, и опровергли утверждения о том, что он может быть «инопланетным кораблем».

Впервые 3I/ATLAS обнаружили в июле

О существовании 3I/ATLAS астрономы узнали 1 июля, когда небесное тело зафиксировали в ходе обзора неба ATLAS. На тот момент объект находился внутри юпитерианской орбиты.

Ученые сразу обратили внимание на необычную траекторию движения 3I/ATLAS, указывающую на то, что небесное тело родилось вне пределов Солнечной системы. Тогда же специалисты допустили, что 3I/ATLAS представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров.

Сделанный телескопом Hubble снимок кометы 3I/ATLAS Фото: NASA / European Space Agency / AP

3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами. Первые два — 1I/2017 U1 (астероид Оумуамуа) и 2I/Borisov (комета Борисова).

3I/ATLAS не является инопланетным кораблем

Комета 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем с оружием, говорит астрофизик Язев. По словам эксперта, комета не имеет ничего общего со шпионским звездолетом и инопланетным истребителем.

Никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет. Эта статистика пока смехотворно мала Сергей Язев астрофизик

Такую же точку зрения высказал астроном Марк Норрис. Ученый подчеркнул, что приближение к Солнцу дает комете все больше солнечного света, увеличивая количество выделяемых ею газов, а также кому и хвост.