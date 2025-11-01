Россия
Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

Алан Босиков
Кадр: Vyacheslav Gladkov / VK

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти сбежавшего военнослужащего, обвиняемого в убийстве. Об этом по итогам заседания правительства региона он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет об Алексее Кострикине, который обвиняется в совершении тяжких преступлений. Вечером 31 октября он сбежал из-под конвоя.

В связи с этим Гладков дал указания «поднять всю самооборону» руководителям трех муниципалитетов — Белгорода, Белгородского районе и Шебекинского округа. «Сейчас правоохранительные органы принимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки», — добавил Гладков.

Ранее Следственный комитет установил лиц, причастных к обстрелу Белгородской области со стороны Украины. Одним из них оказался подполковник Виталий Нащубский, в подчинении которого находится второй механизированный батальон 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В отношении украинского офицера возбуждено уголовное дело.

