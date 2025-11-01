Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

Гладков поручил найти сбежавшего под Белгородом военного, обвиняемого в убийстве

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти сбежавшего военнослужащего, обвиняемого в убийстве. Об этом по итогам заседания правительства региона он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет об Алексее Кострикине, который обвиняется в совершении тяжких преступлений. Вечером 31 октября он сбежал из-под конвоя.

В связи с этим Гладков дал указания «поднять всю самооборону» руководителям трех муниципалитетов — Белгорода, Белгородского районе и Шебекинского округа. «Сейчас правоохранительные органы принимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки», — добавил Гладков.

