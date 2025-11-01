Ценности
Кара Делевинь показала грудь в прозрачном бюстгальтере

Супермодель Кара Делевинь показала откровенный образ на Хеллоуин
Карина Черных
Фото: @caradelevingne

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица показала фанатам фото костюмов на Хеллоуин. Так, на одном размещенном кадре 33-летняя знаменитость предстала в образе монахини. Она позировала перед камерой в барбетте и прозрачном бюстгальтере, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. Кроме того, на ней были надеты кружевные трусы и пояс для чулок.

«Хеллоуин! Выбери своего бойца», — подписала звезда публикацию, которая набрала 107 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь потерпела конфуз с платьем на гала-вечере, который состоялся в Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Тогда манекенщица запечатлела себя на камеру перед выходом на публику. На ней было надето блестящее макси-платье, которое лопнуло на ягодицах и образовало большую дыру.

.
