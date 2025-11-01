Ценности
Ким Кардашьян преподнесла коллегам по съемочной площадке подарки со спермой

Телезвезда Ким Кардашьян подарила коллегам по сериалу необычные маски
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян преподнесла коллегам по сериалу «Все по правилам» необычные подарки. Соответствующее интервью участниц проекта публикует People.

45-летняя знаменитость рассказала, что собрала для актрис Гленн Клоуз, Ниси Нэш, Наоми Уоттс, Сары Полсон и Тейяны Тейлор подарочные пакеты. В них, по ее словам, лежали продукты от брендов Skims, Balenciaga и Gucci. Кроме того, Кардашьян подарила артисткам маски с лососевой спермой.

Некоторые коллеги бизнесвумен по съемочной площадке отреагировали на ее презенты. «Подожди, я так обрадовалась подаркам, что, кажется, даже не открыла конверт. Там была сперма лосося? Дорогая, почему ты сразу не сказала?» — шутливо прокомментировала подарок Тейлор.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке.

