Ким Кардашьян преподнесла коллегам по съемочной площадке подарки со спермой

Американская телезвезда Ким Кардашьян преподнесла коллегам по сериалу «Все по правилам» необычные подарки. Соответствующее интервью участниц проекта публикует People.

45-летняя знаменитость рассказала, что собрала для актрис Гленн Клоуз, Ниси Нэш, Наоми Уоттс, Сары Полсон и Тейяны Тейлор подарочные пакеты. В них, по ее словам, лежали продукты от брендов Skims, Balenciaga и Gucci. Кроме того, Кардашьян подарила артисткам маски с лососевой спермой.

Некоторые коллеги бизнесвумен по съемочной площадке отреагировали на ее презенты. «Подожди, я так обрадовалась подаркам, что, кажется, даже не открыла конверт. Там была сперма лосося? Дорогая, почему ты сразу не сказала?» — шутливо прокомментировала подарок Тейлор.

