Командир батальона «Люфтваффе» ВСУ предложил ударить дронами по противникам мобилизации

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Командир батальона беспилотной авиации «Люфтваффе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Колесник с позывным Тайсон высказался о драке между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и гражданскими лицами в Одессе. Об этом сообщает издание «Страна».

Военный предложил ударить по противникам мобилизации боевыми дронами и ракетами. «Гарантируем эффективную поддержку ТЦК», — заявил он.

В свою очередь, командир медслужбы батальона «ДаВинчи» ВСУ Алина Михайлова призвала военкомов стрелять на поражение по противникам мобилизации. Издание добавляет, что Служба безопасности Украины (СБУ) порекомендовала «поставить петушню раком с физиологическими мерами педагогической коррекции поведения».

О столкновении военкомов с жителями на одном из рынков в Одессе сообщалось 30 октября. Не желающие мобилизоваться украинцы перевернули автобус ТЦК, а военных выгнали с территории.

