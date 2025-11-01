Курс доллара опустился

Центробанк понизил официальный курс доллара

Центробанк понизил официальный курс доллара на 2 ноября и выходные. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Банка России, стоимость доллара США опустилась с 80,97 до 80,88 рубля. Официальный курс европейской валюты также снизился — с 93,3893 до 93,3848 рубля.

Подешевел также и китайский юань. Его стоимость снизилась с 11,34 до 11,24 рубля.

Советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов допустил, что курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в Соединенных Штатах резко усилится рост цен. Такое возможно, если ФРС США, американский Центробанк, потеряет контроль над инфляцией.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что на курс российской валюты «влияет гораздо больше факторов», назвав в числе дополнительных условий, например обвал спроса на импорт, как это было в 2022 году, когда курс как раз приближался к данной отметке.