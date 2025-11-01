Спорт
Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова рассказала о запутывающем ее свидетеле

Мать Свечникова Галина: Пообщались со свидетелем, но, кажется, он нас запутывает
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Галина Свечникова, мать пропавшего во время соревнований в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, высказалась о надеждах найти сына. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что надежда сохраняется. «Возможно, его кто-то подобрал после заплыва. Я слышала много версий о том, что он сбежал, но я в это не верю. Мы пообщались со свидетелем, но мне кажется, что он нас запутывает», — заявила Свечникова.

Мать пловца также заявила, что организаторы заплыва не оказывают никакой помощи в поисках. «У нас с ними нет связи», — добавила она.

Ранее в Генеральном консульстве России в Стамбуле сообщили об окончании активных поисков Свечникова. Там также уточнили, что следствие по делу продолжается.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.

