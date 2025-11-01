Министр просвещения высказался о переходе школ России на 12-летнее обучение

Глава Минпросвещения Кравцов: Говорить о переходе школ на 12-летку рано

Говорить о переходе отечественной системы образования на 12-летний формат обучения рано — нужно, чтобы научное и педагогическое сообщество, а также родители детей приняли участие в дискуссии на эту тему. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал Кравцов.

Он добавил, что идея о 12-летнем обучении в школах России появляется не в первый раз. Система образования, как подчеркнул министр, может очень чутко реагировать на любые изменения.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб заявил, что в России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. Он напомнил, что во многих развитых странах 12-летнее школьное образование для детей начинается с шестилетнего возраста. В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что переход на 12-летнее школьное обучение неактуален для России и, более того, может ухудшить качество образования.