Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:12, 1 ноября 2025Россия

Министр просвещения высказался о переходе школ России на 12-летнее обучение

Глава Минпросвещения Кравцов: Говорить о переходе школ на 12-летку рано
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Говорить о переходе отечественной системы образования на 12-летний формат обучения рано — нужно, чтобы научное и педагогическое сообщество, а также родители детей приняли участие в дискуссии на эту тему. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал Кравцов.

Он добавил, что идея о 12-летнем обучении в школах России появляется не в первый раз. Система образования, как подчеркнул министр, может очень чутко реагировать на любые изменения.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб заявил, что в России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. Он напомнил, что во многих развитых странах 12-летнее школьное образование для детей начинается с шестилетнего возраста. В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что переход на 12-летнее школьное обучение неактуален для России и, более того, может ухудшить качество образования.

Материалы по теме:
Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
23 июня 2025
«Не стоит тратить десять лет на учебу» В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
«Не стоит тратить десять лет на учебу»В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
12 мая 2025
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2025 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2025 году
24 января 2025
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    В Сербии рассказали о желании Евросоюза нанести удар по России

    Министр просвещения высказался о переходе школ России на 12-летнее обучение

    Профессор заявил о попытке США улучшить отношения с Россией

    В США назвали большую ошибку Китая

    В США раскрыли реакцию Трампа на тесты «Посейдона» и «Буревестника»

    Россиянам в шести округах страны пообещали теплый ноябрь

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    Синоптик рассказал о рекордных осадках в Москве

    Аналитик заявил об обвале украинского фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости