Минобороны показало видео спуска на воду подлодки «Хабаровск»

Минобороны РФ показало видео спуска на воду подлодки «Хабаровск»

Минобороны РФ показало видео спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) «Хабаровск». Кадры опубликованы на сайте военного ведомства.

На ролике запечатлен министр обороны Андрей Белоусов, выступающий на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение "Севмаш"». В конце речи он отдал приказ «начать движение», после чего о субмарину разбили бутылку шампанского и спустили ее на воду.

Бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Виктор Кравченко рассказал, что «Хабаровск» был специально спроектирован для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

АПЛ «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"» и предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия.