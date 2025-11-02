Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:27, 1 ноября 2025Наука и техника

Раскрыта связь атомной подлодки «Хабаровск» и «Посейдона»

Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Telegram / Минобороны России

Фото: Telegram / Минобороны России

Спущенная на воду атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» была специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса «Посейдон». Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сообщил бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Виктор Кравченко.

Как отметил он, на цикл заводских и государственных испытаний, если учитывать актуальность времени, уйдет не более полугода.

1 ноября сообщалось, что в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка «Хабаровск». Церемония состоялась под руководством министра обороны России Андрея Белоусова. Глава ведомства поблагодарил всех причастных к ее созданию за добросовестную работу и отметил, что кораблю еще придется пройти цикл морских испытаний. Белоусов пожелал экипажу и сдаточной команде их успешного проведения.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил министру, что «Хабаровск» предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости