15:18, 1 ноября 2025Мир

Тысячи сербов вышли на площадь в Нови-Саде и попали на видео

В Нови-Саде проходят памятные мероприятия в годовщину трагедии на ж/д вокзале
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Нови-Саде, во втором городе Сербии, проходят траурные мероприятия в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале, которая унесла жизни 16 человек. Видео в момент 16-ти минут молчания тысячи горожан на памятном мероприятии публикует телеканал N1.

На видео огромная толпа граждан Сербии заняла всю площадь у железнодорожного вокзала и примыкающую к ней одну из главных магистралей города — улицу Освобождения.

«Годовщина беспрецедентной трагедии в Нови-Саде. (...) На железнодорожном вокзале Нови-Сада горожане почтили память погибших 16-минутным молчанием», — говорится в сообщении.

Президент Сербии Александр Вучич накануне выступил с обращением к нации, где извинился за свои слова по отношению к протестующим и призвал их к диалогу.

Многие в нашем обществе совершили серьёзные и серьёзные ошибки. В том числе и я (...) Поскольку некоторые выражали гнев, порой я сам говорил вещи, о которых потом сожалел. И о студентах, и о протестующих , и о других людях, с которыми я был не согласен. Прошу прощения за это.

Александр Вучичпрезидент Сербии

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька после реконструкции здания. Событие вызвало новую волну протестов оппозиционных сил, а также среди студентов Сербии против действующих властей и президента Вучича.

