20:09, 1 ноября 2025Из жизни

Мужчина выпал из окна пивной в лавку мясника и съел несколько сосисок

В Германии пьяный мужчина выпал из окна в лавку мясника и решил перекусить
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matthias Bein / dpa / Globallookpress.com

В немецком городе Швебиш-Халль пьяного мужчину нашли в лавке мясника поедающим сосиски. Об этом сообщает Deutsche Welle.

28-летний житель Германии выпал из окна пивной на улице Ам Шпитальбах и приземлился во внутренний двор соседней мясной лавки. Не растерявшись, он проник в помещение и решил перекусить — съел несколько сырых сосисок из холодильника, после чего вызвал полицию. Он пожаловался прибывшим правоохранителям на травмы и дезориентацию.

Полицейские зафиксировали повреждение противоголубиной сетки и дверей магазина. Пострадавший был доставлен в клинику на карете скорой помощи. В отношении него возбуждено дело о незаконном проникновении и порче чужого имущества. Полиция не уточнила, была ли компенсирована владельцу стоимость двух сосисок и другие убытки.

Ранее сообщалось, что польские полицейские задержали пьяного белоруса, который забрел в чужую квартиру. В чужом жилье мужчина съел кастрюлю гуляша из говядины и уснул на диване.

