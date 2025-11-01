На Украине нашли виновных в уничтожении спецназа троих дегенератов из ГУР

Командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов назвал виновными в уничтожении спецназа украинского Главного управления разведки (ГУР) троих дегенератов из этого ведомства. Об этом военный написал в своем Telegram-канале.

«Проблема в том, что один дегенерат сбросил видео второму дегенерату, а третий — слил в интернет факт высадки, место высадки и создал спрос на уничтожение спецназовцев и охоту на эти вертолеты», — написал он.

Бунятов добавил, что после этого невозможно будет провести эвакуацию военных с поля боя. Кроме того, он потребовал провести расследование по этому случаю.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил об уничтожении российскими военными часть бойцов из группы спецназа ГУР. Позже на Украине подтвердили эту информацию.