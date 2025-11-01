На Западе назвали «оружием Франкенштейна» российский «Посейдон»

WP: Дальность «Посейдона» не ограничена, он может пересечь океан

Российский аппарат «Посейдон» предназначен для доставки ядерной боеголовки, а дальность его перемещений практически не ограничена. Это делает его «оружием Франкенштейна», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на эксперта по российскому вооружению Майкла Б. Петерсена.

«"Посейдон" предназначен для доставки ядерной боеголовки и оснащен ядерным реактором, который позволяет ему преодолевать океанские просторы практически без ограничений, что делает его "оружием Франкенштейна", занимающим промежуточное положение между торпедой и беспилотным подводным аппаратом», — говорится в материале издания.

Вместе с тем Петерсен отметил, что «Посейдон» предназначен не для ведения боевых действий, а «для того, чтобы заставить противника отступить перед угрозой его применения». По его мнению, Москва использует его лишь тогда, когда «глобальная стратегическая война либо уже начнется, либо останется единственным вариантом».

О том, что в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», сообщил президент страны Владимир Путин. Он назвал проверку возможностей «Посейдона» огромным успехом.

«Посейдон» является носителем ядерного заряда и предназначен для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника.

После испытаний военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт заявил, что российский аппарат «Посейдон» оказался страшнее, чем все думали. По словам Вайхерта, «Посейдон» можно считать символом российской мощи и способности превзойти Запад с его апокалиптическим оружием.