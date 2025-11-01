Названа неочевидная причина хронического насморка

Терапевт Чистик: Гормоны могут вызвать хроническую заложенность носа

Не проходящий неделями насморк может быть вызван проблемой в работе щитовидной железы, заявила терапевт Ольга Чистик. Неочевидную причину хронической заложенности носа она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Чистик указала, что симптомами нехватки гормона щитовидной железы могут быть задержка жидкости в тканях и отеки. По ее словам, отекать могут лицо, живот, ноги, а также слизистые оболочки носа.

Терапевт отметила, что пациенты часто принимают этот симптом за аллергию и начинают пить антигистаминные или другие лекарства. «Многие годами используют капли, вызывая медикаментозный ринит и усиливая отек», — отметила врач. Такая путаница происходит из-за того, что у гипотиреоза нет специфических признаков, поэтому люди их не замечают или не связывают между собой.

Врач уточнила, что при дефиците гормонов щитовидной железы также может возникать сухость кожи, ломкость ногтей, увеличение веса, сонливость, охриплость голоса, выпадение волос, а руки и ноги могут становиться холодными. При появлении этих симптомов Чистик призвала обратиться к терапевту и эндокринологу, чтобы проверить функцию щитовидной железы.

