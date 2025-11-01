Название «Орешника» объяснили

«Известия»: Мощные комплексы вроде «Орешника» получают «древесные» названия

В России мощные ракетные комплексы вроде «Орешника» традиционно получают «древесные» названия, объясняет газета «Известия».

В публикации отмечается, что действующие и перспективные баллистические ракеты «Тополь», «Осина» и «Кедр», как и «Орешник», получили «древесные» названия.

«Традиция наименований советской и российской военной техники в честь цветов, деревьев, камней и природных явлений — это одновременно и культурный феномен, и инструмент коммуникации, и средство психологического воздействия», — пишет издание.

В октябре обозреватель газеты KP.RU полковник Виктор Баранец заявил, что Россия могла бы разместить комплекс «Орешник» на Кубе.

В том же месяце президент России Владимир Путин напомнил, что в стране ведется работа по созданию новых систем гиперзвукового оружия.